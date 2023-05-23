Страны ЕС передали Украине 220 тысяч снарядов для артиллерии — Боррель 23 мая, 19:39 Жозеп Боррель (Фото:Christine Olsson/TT News Agency via Reuters)

Страны Евросоюза передали Украине 220 тысяч артиллерийских снарядов и 1300 ракет. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во вторник, 23 мая, передает агентство Reuters.

Боеприпасы передали в рамках инициативы по увеличению поставок боеприпасов Украине, которую запустили два месяца назад. По словам Борреля, страны ЕС хотят достигнуть цели и в течение года поставить защитникам Украины 1 млн боеприпасов.



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«Следующие дни, недели и месяцы станут стратегически решающими в войне», — подчеркнул он.

5 мая Евросоюз согласовал выделение 1 млрд евро из Европейского фонда мира на закупки боеприпасов и ракет для Украины.

13 апреля Совет ЕС принял решение выделить 1 млрд евро на возмещение стоимости боеприпасов, которые страны-члены ЕС передадут Украине из своих запасов с 9 февраля по 31 мая 2023 года.

20 марта главы МИД стран Евросоюза согласовали план совместных закупок и поставок боеприпасов Украине суммой в 2 млрд евро. Он предусматривает выделение 1 млрд евро на компенсацию поставок государствам-членам, еще 1 млрд — на совместные закупки боеприпасов, а также увеличение производственных мощностей в ЕС.

По данным Financial Times, Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой ежемесячно отправлять ВСУ 250 тысяч артиллерийских боеприпасов, чтобы снизить дефицит.