ЕС на следующей неделе примет "азовские" санкции против РФ - Порошенко Сегодня, 22:17 111 Цей матеріал також доступний українською Лариса Сарган via Facebook Россия захватила три корабля ВМС ВСУ Лариса Сарган via Facebook

Европейский Союз утвердил проект "азовских" санкций против России за захват украинских моряков и кораблей в районе Керченского пролива.

Об этом в пятницу, 15 февраля, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"По санкциям сегодня мы скоординировали наши усилия. Сегодня в целом обсужден и утвержден пакет санкций, так называемый "азовский пакет", - сказал он.

По его словам, новые санкции против РФ будут приняты "в начале следующей недели".

Порошенко также поручил министру иностранных дел Павлу Климкину провести встречу с партнерами Украины и обсудить предварительную координацию действий по введению санкций.

"Сегодня проект по санкциям составляет 124 страницы и это будет повышенная цена, которую Россия должна и обязана заплатить за акт агрессии против Украины", - подчеркнул он.

Напомним, что по данным СМИ, ЕС рассматривает введение "азовских" санкций в отношении шести-семи граждан РФ, участвовавших в захвате Россией трех кораблей ВМС Украины в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Российские силовики захватили два малых артиллерийских бронированных катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Москва инкриминирует украинским морякам "незаконное пересечение госграницы", за что им грозит до шести лет лишения свободы. Официальный Киев считает их военнопленными и требует немедленного освобождения.

В январе Лефортовский суд Москвы продлил незаконный арест захваченных в плен украинских моряков до 24 и 26 апреля 2019 года.