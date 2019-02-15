ЕС на следующей неделе примет "азовские" санкции против РФ - Порошенко
Европейский Союз утвердил проект "азовских" санкций против России за захват украинских моряков и кораблей в районе Керченского пролива.
Об этом в пятницу, 15 февраля, сообщил президент Украины Петр Порошенко.
"По санкциям сегодня мы скоординировали наши усилия. Сегодня в целом обсужден и утвержден пакет санкций, так называемый "азовский пакет", - сказал он.
По его словам, новые санкции против РФ будут приняты "в начале следующей недели".
Порошенко также поручил министру иностранных дел Павлу Климкину провести встречу с партнерами Украины и обсудить предварительную координацию действий по введению санкций.
"Сегодня проект по санкциям составляет 124 страницы и это будет повышенная цена, которую Россия должна и обязана заплатить за акт агрессии против Украины", - подчеркнул он.
Напомним, что по данным СМИ, ЕС рассматривает введение "азовских" санкций в отношении шести-семи граждан РФ, участвовавших в захвате Россией трех кораблей ВМС Украины в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Российские силовики захватили два малых
артиллерийских бронированных катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны
Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября 2018 года в районе
Керченского пролива во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь
Азовского моря.
Москва инкриминирует украинским морякам
"незаконное пересечение госграницы", за что им грозит до шести лет
лишения свободы. Официальный Киев считает их военнопленными и требует
немедленного освобождения.
В январе Лефортовский суд Москвы продлил незаконный арест захваченных в плен украинских моряков до 24 и 26 апреля 2019 года.