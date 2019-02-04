ЕС может ввести санкции против режима Мадуро, но исключает нефтяное эмбарго - глава МИД Мальты
Европейский Союз рассматривает возможность
введения дополнительных санкций в отношении режима президента Венесуэлы
Николаса Мадуро, но не обсуждает введение эмбарго на нефть, заявил министр
иностранных дел Мальты Кармело Абела.
"Намерение... состоит в том, что санкции возможны в отношении определенных лиц, а не в отношении доходов,
которые могут повлиять на уже ослабленную экономику", - заявил он в
комментарии Reuters.
По словам главы МИД Мальты, введение секторальных
санкций не исключено, но в первую очередь ЕС рассматривает введение
ограничительных мер против определенных лиц.
Напомним, что Великобритания заявила, что рассматривает
различные варианты давления на правящий режим Венесуэлы с целью отстранения от
власти Николаса Мадуро, в том числе санкции.
США уже ввели санкции против венесуэльской государственной
нефтяной компании PdVSA, заблокировав активы корпорации на $7 млрд.
Вашингтон усилил санкционное давление на режим
венесуэльского лидера Николаса Мадуро после того, как он отказался уйти с поста
президента. США поддержали его соперника – лидера оппозиции Хуана Гуайдо.