ЕС может ввести санкции против режима Мадуро, но исключает нефтяное эмбарго - глава МИД Мальты Вчера, 22:54 184 Цей матеріал також доступний українською EPA ЕС может усилить давление на Венесуэлу EPA

Европейский Союз рассматривает возможность введения дополнительных санкций в отношении режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро, но не обсуждает введение эмбарго на нефть, заявил министр иностранных дел Мальты Кармело Абела.

"Намерение... состоит в том, что санкции возможны в отношении определенных лиц, а не в отношении доходов, которые могут повлиять на уже ослабленную экономику", - заявил он в комментарии Reuters.

По словам главы МИД Мальты, введение секторальных санкций не исключено, но в первую очередь ЕС рассматривает введение ограничительных мер против определенных лиц.

Напомним, что Великобритания заявила, что рассматривает различные варианты давления на правящий режим Венесуэлы с целью отстранения от власти Николаса Мадуро, в том числе санкции.

США уже ввели санкции против венесуэльской государственной нефтяной компании PdVSA, заблокировав активы корпорации на $7 млрд.

Вашингтон усилил санкционное давление на режим венесуэльского лидера Николаса Мадуро после того, как он отказался уйти с поста президента. США поддержали его соперника – лидера оппозиции Хуана Гуайдо.