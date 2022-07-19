ЕС может ввести санкции против любимых байкеров Путина — СМИ

19 июля, 19:19
Участники байкерского клуба Ночные волки (Фото:Ночные волки / Facebook)

Участники байкерского клуба Ночные волки (Фото:Ночные волки / Facebook)

Европейский союз может ввести санкции против представителей российского байкерского клуба Ночные волки, сообщает EUobserver.

Сообщается, что Евросоюз обсуждает седьмой пакет санкций, в котором, в частности, рассматривается возможность внесения лидера Ночных волков Александра Залдостанова и его троих сообщников в черный список. Также под санкции может попасть и сам байкерский клуб.

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Лидера байкерского клуба называют другом российского диктатора Владимира Путина.

Залдостанов активно поддерживает российскую государственную пропаганду, отрицает право Украины на государственность и призывает к «денацификации».

В списке есть и глава европейского отделения «волков» словак Йозеф Хамбалек. Предполагается, что Словакия заморозит его активы, ему также запретят поездки в другие страны ЕС.

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В общей сложности новый черный список будет включать 47 человек. Большинство из них российские военачальники, политики или украинские коллаборанты на оккупированных территориях.

В частности, санкции будут введены против мэра Москвы Сергея Собянина, актеров Сергея Безрукова и Владимира Машкова.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Санкции против России Российская пропаганда Ночные волки Санкции ЕС Война России против Украины

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