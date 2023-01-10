В Евросоюзе анонсировали санкции против Беларуси и Ирана за поддержку РФ в войне против Украины 10 января, 14:57 Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз продолжит санкционное давление против РФ и ее сторонников (Фото:Johanna Geron/Reuters)

Евросоюз расширит свои санкции на Беларусь и Иран за поддержку России в войне против Украины.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге в Брюсселе.

«Европейский Союз продолжит делать все возможное для поддержки храбрых людей Украины. Мы продолжим оказывать давление на Кремль столько, сколько будет необходимо, жестким санкционным режимом», — отметила она.

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Фон дер Ляйен уточнила, что расширит санкции на тех, кто в военном плане поддерживает агрессию РФ, имея ввиду Иран и Беларусь.

«Мы выйдем с новыми санкциями против Беларуси в ответ на ее роль в войне России против Украины», — резюмировала глава Еврокомиссии.

Перед полномасштабным вторжением РФ в Украину режим Лукашенко предоставил территорию Беларуси для оккупационных российских войск, откуда они, в частности, пытались атаковать Киев. Также с беларусской территории российская армия наносит ракетные удары по украинским городам.

Непосредственного участия в боевых действиях белорусские войска не принимают, однако Украина опасается, что Минск все же может задействовать свои Вооруженные силы для повторного вторжения с севера.

Ранее Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что страна-агрессор может пойти в новое большое наступление в феврале 2023 года. По его словам, оно может начаться с территории Беларуси в направлении Киева.

Иран также косвенно поддерживает оккупационные войска РФ, предоставляя дроны-камикадзе для ударов по инфраструктуре Украины.

Россия получила от Ирана сотни боевых беспилотников, и применяет против Украины три типа иранских дронов: Mohajer-6, Shahed-129 и Shahed-191. По словам президента Владимира Зеленского, Москва заказала в общей сложности 2400 дронов этого типа у Тегерана.

Ранее министр иностранных дел Ирана Хусейн-Амир Абдуллахиан впервые признал, что Тегеран передал России беспилотники, однако утверждал, что это произошло до начала полномасштабной войны против Украины.

В США это опровергли и подчеркнули, что Иран передавал России дроны летом 2022 года, а также отправил своих военных специалистов на захваченные украинские территории для помощи российским оккупантам.