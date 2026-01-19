Трамп объявил о введении пошлин на продукты и товары из нескольких стран ЕС (Фото: REUTERS/Эвелин Хокштейн)

ЕС может ввести пошлины против США на 93 млрд евро или ограничить доступ американских компаний к рынку блока в ответ на угрозы президента Дональда Трампа в адрес стран, выступающих против захвата Гренландии . Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Издание называет возможность такого шага «самым серьезным кризисом в трансатлантических отношениях за последние десятилетия».

Чиновники, знакомые с событиями, рассказали, что пошлины рассматриваются, чтобы дать лидерам ЕС рычаги влияния на решающих встречах с Трампом на Всемирном экономическом форуме в Давосе на этой неделе.

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Европейские лидеры стремятся найти компромисс, который позволит избежать глубокого разрыва НАТО, что будет представлять угрозу для безопасности Европы.

Как отмечает FT, ЕС подготовил список тарифов против США еще в 2025 году, но его отложили до 6 февраля, чтобы избежать полномасштабной торговой войны.

В воскресенье, 18 января, 27 послов ЕС обсудили его возобновление, а также так называемый инструмент противодействия принуждению (ACI), который может ограничить доступ американских компаний к внутреннему рынку.

Источники отметили, что Франция призвала страны ЕС применить ACI, который никогда не использовался с момента его создания в 2023 году. Этот инструмент включает ограничения на инвестиции и может ограничить экспорт услуг, таких как те, которые предоставляют американские компании Big Tech в ЕС.

Советники по вопросам национальной безопасности западных стран встретятся в Давосе в понедельник, 19 января.

По словам двух чиновников, ознакомленных с подготовкой к встрече, изначально встреча должна была быть посвящена Украине и переговорам по окончанию российской агрессии, но время выделили для обсуждения кризиса вокруг Гренландии.

Неназванные чиновники ЕС выразили надежду, что обе партии США усилят давление на Трампа и заставят его отказаться от своих обещаний ввести пошлины против стран, выступающих против аннексии Гренландии.

«Это уже ситуация, которая больше не допускает компромиссов, потому что мы не можем отдать Гренландию. Умные американцы также понимают, что он только что открыл ящик Пандоры, — сказал анонимно европейский чиновник.

Инфографика: NV

17 января Трамп объявил о введении пошлин на продукты и товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии из-за поддержки этих стран территориальной целостности Дании и отправки военных в Гренландию.

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Он заявил, что США «много лет субсидировали Данию и другие европейские страны, не взимая с них пошлины или других платежей». По его словам, Дания должна «отблагодарить» Соединенные Штаты, передав контроль над Гренландией.

С 1 февраля Соединенные Штаты введут 10% пошлины. С 1 июня тариф возрастет до 25%. Пошлины, по словам Трампа, не будут отменены, пока не будет заключено «соглашение по Гренландии».

Агентство Bloomberg писало, что европейские лидеры готовят скоординированный ответ на введение дополнительных пошлин США.