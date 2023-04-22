Евросоюз близок к заказу боеприпасов для Украины — представитель ЕС

22 апреля, 03:01
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Флаг ЕС (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Флаг ЕС (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Европейский Союз готовится принять решение о трате первого миллиарда евро из финансового пакета для совместного заказа на производство артиллерийских боеприпасов для Украины.

Об этом сообщил неназванный официальный представитель ЕС, передает Укринформ.

Он сказал, что европейские страны уже договорились о сотрудничестве в доставке боеприпасов со складов европейских армий и заказе 155-мм снарядов по запросу Украины.

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Представитель также отметил, что это часть военной помощи, которую ЕС хочет оказать Украине, и решение по второму «треку» будет принято в ближайшие дни. Кроме того, ЕС планирует инвестировать в развитие возможностей европейской оборонной промышленности для долгосрочного партнерства с Украиной.

Таким образом, Европейский Союз активно работает над оказанием военной помощи Украине и принимает меры для укрепления сотрудничества в сфере обороны.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Евросоюз Совет ЕС Украина-ЕС Военная пропаганда Боеприпасы Война в Украине Война России против Украины

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