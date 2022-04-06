В ЕС должны рассмотреть возможность предоставления убежища российским солдатам, которые отказались воевать против Украины — глава Евросовета 6 апреля, 13:43 Цей матеріал також доступний українською Шарль Мишель (Фото:REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что страны ЕС должны рассмотреть возможность предоставления убежища российским дезертирам.

Война России против Украины — главные события 6 апреля

Об этом сообщает Sky News.

«Если вы не хотите участвовать в убийстве своих украинских братьев и сестер, если вы не хотите быть преступником, бросайте оружие, прекращайте воевать, покидайте поле боя», — сказал Мишель, обращаясь к российским солдатам.

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По данным британской разведки, российские солдаты в Украине саботируют применение собственного оборудования и случайно сбили один из своих самолетов.

Ссылаясь на новые разведданные, есть доказательства того, что они обладают низким моральным духом и плохо экипированы.

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