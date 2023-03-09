В случае необходимости. ЕС может продлить временную защиту украинцам до 2025 года

9 марта, 16:43
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В ЕС могут продлить временную защиту украинцам до 2025 года (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

В ЕС могут продлить временную защиту украинцам до 2025 года (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Евросоюз может продлить временную защиту украинцам до 2025 года, она уже продлена до марта 2024 года.

Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

В среду, 8 марта Еврокомиссия приняла Сообщение о директиве о временной защите. Директива была впервые введена в действие 4 марта 2022 года в ответ на агрессию России против Украины, чтобы защитить людей, спасающихся от войны.

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«С тех пор около 4 миллионов человек получили немедленную защиту в ЕС, из которых более 3 миллионов в первой половине 2022 года. Все зарегистрированные имели право на доступ к рынку труда, образованию, здравоохранению и жилью», — сказано в сообщении.

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В Еврокомиссии заявили, что Директива о временной защите оказалась важным инструментом для обеспечения немедленной защиты в ЕС, и она должна оставаться частью набора инструментов, доступных ЕС в будущем.

«Евросоюз готов поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Защита уже продлена до марта 2024 года и может быть продлена до 2025 года», — сказано в сообщении.

https://www.youtube.com/watch?v=xjhPSrBhVmk
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Евросоюз Еврокомиссия Война России против Украины

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