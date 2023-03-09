В случае необходимости. ЕС может продлить временную защиту украинцам до 2025 года
В ЕС могут продлить временную защиту украинцам до 2025 года (Фото:REUTERS/Johanna Geron)
Евросоюз может продлить временную защиту украинцам до 2025 года, она уже продлена до марта 2024 года.
Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.
В среду, 8 марта Еврокомиссия приняла Сообщение о директиве о временной защите. Директива была впервые введена в действие 4 марта 2022 года в ответ на агрессию России против Украины, чтобы защитить людей, спасающихся от войны.
«С тех пор около 4 миллионов человек получили немедленную защиту в ЕС, из которых более 3 миллионов в первой половине 2022 года. Все зарегистрированные имели право на доступ к рынку труда, образованию, здравоохранению и жилью», — сказано в сообщении.
В Еврокомиссии заявили, что Директива о временной защите оказалась важным инструментом для обеспечения немедленной защиты в ЕС, и она должна оставаться частью набора инструментов, доступных ЕС в будущем.
«Евросоюз готов поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Защита уже продлена до марта 2024 года и может быть продлена до 2025 года», — сказано в сообщении.