Европарламент принял новый механизм приостановления безвиза, его могут применить к Грузии

Протестующие занимают позиции перед полицейскими во время митинга оппозиции в день местных выборов в Тбилиси, Грузия, 4 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze/File Photo)

Европарламент принял реформу механизма приостановления безвизового режима , которая дает Еврокомиссии больше полномочий для временного или постоянного возвращения визовых требований в отношении отдельных стран.

Об этом сообщили на сайте Европарламента во вторник, 7 октября.

Согласно принятому документу, Брюссель сможет останавливать действие безвиза, если страна-партнер демонстрирует «серьезные проблемы в сфере безопасности» или систематически нарушает права человека.

Решение может быть временным, на период расследования и переговоров, или постоянным, если ситуация не улучшится. Основаниями для такого шага могут стать резкий рост преступности с участием граждан соответствующего государства, увеличение количества отказов во въезде, безуспешных заявлений об убежище или превышение разрешенных сроков пребывания в Шенгенской зоне.

За реформу проголосовали 518 депутатов, против — 96, еще 24 воздержались.

Как отмечает редактор Радио Свобода Рикард Йозвяк, новые правила могут вступить в силу уже в декабре. По его словам, особого внимания этот механизм касается Грузии, где в последнее время растет беспокойство относительно отката демократических реформ.

4 октября в центре Тбилиси одновременно с местными выборами в тот же день собрался многотысячный протест против власти. Протестующие пришли с грузинскими флагами, плакатами с антиправительственными слоганами и фотографиями политзаключенных: активистов, политиков и журналистов, которые попали в тюрьму после начала протестов в Грузии в конце прошлого года. Время от времени толпа скандирует слово «революция».

По результатам выборов в Грузии 26 октября 2024 года пророссийская партия Грузинская мечта набрала более 54% голосов избирателей. Тогда страну всколыхнула серия протестов с требованием повторных выборов, а Европа не признала результаты голосования.