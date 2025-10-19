Владимир Зеленский здоровается с солдатами на полигоне в Германии, где украинские военные проходят обучение на ЗРК Patriot (Фото: Jens Buttner/Pool via REUTERS)

Европейский Союз приближается к обучению украинских войск внутри Украины и расширению других форм поддержки, включая мониторинг границ, помощь ветеранам войны и усиление кибербезопасности Украины, сообщило Радио Свобода .

Кроме того, Брюссель также рассматривает возможность создания передовых позиций в Украине на случай будущего прекращения огня, отмечается в статье.

Радио Свобода ссылается на стратегические обзоры двух миссий, касающихся Украины, с которыми ознакомились его журналисты: Консультативной миссии ЕС (EUAM), которая сосредоточена на укреплении сектора гражданской безопасности, и Миссии военной помощи ЕС (EUMAM), которая по состоянию на сейчас подготовила 80 тысяч украинских солдат на территории ЕС.

В этих документах также отмечается, что Россия «сохраняет свою цель переосмыслить европейский порядок безопасности» и что «военная агрессия и подход Москвы к дипломатическому процессу демонстрируют, что ее конечная цель — подчинить Украину — не изменилась».

Развертывание войск в Украине, которое многие считают конечной гарантией безопасности, остается национальным решением, но учебные миссии ЕС позволяют Брюсселю оказывать Киеву широкую поддержку, говорится в статье.

Изменение мандата как EUMAM, так и EUAM требует единодушия, и именно к этому подталкивают упомянутые обзоры, объясняет Радио Свобода.

В рамках EUMAM, которая была запущена в конце 2022 года, в 18 странах-членах ЕС прошли обучение 15 полноценных боевых бригад за относительно скромный бюджет в 360 миллионов евро. Среди 1750 различных типов учебных модулей были практика с использованием F-16 и самолетов Mirage.

Киев неоднократно призывал к проведению части обучения в Украине и стремится увеличить число обученных солдат с 4 тысяч до 20 тысяч в месяц.

В стратегическом обзоре EUMAM отмечается, что в западной части Украины уже создано три учебных центра, но ни один из них не функционирует полноценно из-за отсутствия надлежащей инфраструктуры и квалифицированных внешних тренеров, сообщается в статье.

В тексте указывается на несколько недостатков того, что миссия ЕС не присутствует непосредственно в Украине таких как логистическая нагрузка и опасность того, что украинским войскам нужно ехать далеко от линии фронта для обучения.

Также отмечается, что «учения на территории ЕС в мирных условиях препятствует использованию систем БПЛА и средств радиоэлектронной борьбы, которые широко используются в этом конфликте». Кроме того, в отчете говорится, что существует риск введения в Украину войск стран, не входящих в ЕС, для проведения обучения, если Брюссель будет колебаться.

Однако в документе признается, что перемещение некоторых или всех частей EUMAM в Украину «будет означать, что должно быть введено прекращение огня или любая форма перемирия». В нем также отмечается, что развертывание должно быть «согласовано с вкладом США или поддержкой гарантий безопасности», продолжает Радио Свобода.

Чтобы обеспечить быстрое перемещение в Украину — фактически изменение мандата миссии — стратегический обзор предлагает двухэтапный процесс: во-первых, согласовать новое стратегическое направление и пересмотреть план миссии сейчас; и во-вторых, проголосовать и утвердить необходимые поправки, как только позволят условия на местах.

Радио Свобода объясняет, что в отличие от EUMAM, EUAM присутствует в нескольких украинских городах со времен сразу после Революции Достоинства. Ей пришлось оставить свои офисы в Харькове и Мариуполе из-за войны, однако она все еще базируется в Украине.

Около 400 членов миссии сейчас работают вместе с секторами гражданской безопасности, такими как полиция, Национальная гвардия, Государственная прокуратура и Государственная пограничная служба, говорится в статье.

Главной целью этой миссии остается работа над реформированием этих институтов в соответствии со стандартами Европейского Союза по гражданскому надзору и управлению, чтобы подготовить страну к окончательному членству в ЕС.

Стратегический обзор EUAM также предлагает новые направления для миссии, такие как поддержка способности Украины контролировать свои границы с Россией и Беларусью, а также присутствие на любой потенциальной будущей линии соприкосновения в случае прекращения огня.

Другие новые идеи, основанные на потребностях и запросах Киева, включают помощь в кибербезопасности и защите критической инфраструктуры, говорится в статье. Согласно документу, в течение прошлого года в Украине за подрывную деятельность было задержано почти 600 человек, связанных с Россией.

Брюссель также заявил о готовности помочь с реинтеграцией ветеранов войны в секторах гражданской безопасности и гражданской защиты, сообщило Радио Свобода.