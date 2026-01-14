Совместное фото участников саммита коалиции желающих в Елисейском дворце в Париже, 6 января 2026 год. (Фото: Ludovic Marin/Pool via REUTERS)

Европейский Союз рассматривает возможность создания должности специального посланника, который будет представлять его интересы в отношении Украины во время мирных переговоров, сообщает Politico со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, ЕС опасается, что США заключат сделку со страной-агрессором Россией за его спиной.

Дипломаты и чиновники, которые говорили на условиях анонимности, отметили, что сторонники этой идеи, в частности Франция и Италия, заручились поддержкой Европейской комиссии и нескольких других стран.

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Они считают, что Европа сможет придерживаться своих «красных линий», таких как вступление Украины в НАТО, только если ЕС будет иметь место за столом переговоров.

Politico пишет, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджия Мелони в последние недели объединили усилия, чтобы призвать к открытию дипломатических каналов с российским диктатором Владимиром Путиным и его ближайшим окружением.

«В последние дни Макрон выступал за то, что, учитывая двусторонние переговоры между американцами и россиянами, важно по крайней мере играть определенную роль в дискуссии», — сказал высокопоставленный французский чиновник.

По его словам, Мелони очень поддержала идею французского президента.

«Они не наивны относительно того, чего можно достичь в результате этих переговоров, но, взвешивая преимущества отказа от переговоров и их проведения, в некоторых столицах растет понимание преимуществ переговоров», — подчеркнул чиновник.

По данным Politico, лидеры ЕС впервые обсудили идею назначения специального посланника на саммите в марте 2025 года. Идея получила широкую поддержку, но решение не приняли.

Издание уточняет, что роль спецпосланника была бы узко сосредоточена на представительстве Брюсселя в переговорах с Киевом.

Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас последовательно позиционирует себя как единственного кандидата на любую роль в переговорах по Украине, говорится в материале.

Источники отметили, что ключевые аспекты должности — например, будет ли она представлять только ЕС или всю коалицию желающих, включая Великобританию — еще не определены.

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То же касается дипломатического ранга и вопроса, следует ли официально назначить чиновника или неформально делегировать эту роль действующему национальному лидеру.

В Италии предлагали назначить спецпосланником бывшего премьер-министра страны Марио Драги. В то же время четверо неназванных дипломатов подчеркнули, что президента Финляндии Александра Стубба часто считают потенциальным представителем Европы в любых переговорах с США и РФ.

Два чиновника ЕС добавили, что должности спецпосланника пока не существует, а любые разговоры о кандидатах являются преждевременными. Однако третий чиновник подчеркнул, что «ни одной из этих должностей не существует, пока они не появятся».

6 января после встречи Коалиции желающих в Париже Макрон не исключил вероятности контакта «в ближайшие недели» с российским диктатором Владимиром Путиным. Он пояснил, что он «организует установление контакта».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не против того, чтобы Европа начала переговоры с Россией при условии, что Москва осознает серьезность диалога