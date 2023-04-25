ЕС и Япония выступили против плана США о запрете экспорта в Россию — FT

25 апреля, 07:01
Поделиться:
Россия может остаться без импортных товаров (Фото:REUTERS/Maxim Zmeyev/File Photo)

Россия может остаться без импортных товаров (Фото:REUTERS/Maxim Zmeyev/File Photo)

Европейский Союз и Япония не согласились с планом США и стран G7 по запрету почти всего экспорта в Россию. Планировалось оставить экспорт медицинской, сельскохозяйственной и другой продукции.

Об этом сообщает Financial Times.

Так, на следующей встрече лидеров G7, которая состоится в японской Хиросиме, должно прозвучать заявление об изменении режима секторальных санкций против РФ на полный запрет на экспорт с некоторыми исключениями, пишет издание. Так, планируется оставить экспорт медицинской, сельскохозяйственной и другой продукции.

Видео дня

Читайте также:
«Давайте уберем бумажные стены». Глава МИД Кулеба призвал министров ЕС быстрее передавать Украине оружие — назвал нужды

Однако в издании отмечают, что представители ЕС и Японии выступили против такого решения.

«С нашей точки зрения, это просто невозможно», — заявил один анонимный чиновник.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   США Евросоюз Япония Экспорт Санкции против России Санкции Запада Западные санкции

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X