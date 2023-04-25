ЕС и Япония выступили против плана США о запрете экспорта в Россию — FT 25 апреля, 07:01 Россия может остаться без импортных товаров (Фото:REUTERS/Maxim Zmeyev/File Photo)

Европейский Союз и Япония не согласились с планом США и стран G7 по запрету почти всего экспорта в Россию. Планировалось оставить экспорт медицинской, сельскохозяйственной и другой продукции.

Об этом сообщает Financial Times.



Так, на следующей встрече лидеров G7, которая состоится в японской Хиросиме, должно прозвучать заявление об изменении режима секторальных санкций против РФ на полный запрет на экспорт с некоторыми исключениями, пишет издание. Так, планируется оставить экспорт медицинской, сельскохозяйственной и другой продукции.

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Однако в издании отмечают, что представители ЕС и Японии выступили против такого решения.

«С нашей точки зрения, это просто невозможно», — заявил один анонимный чиновник.