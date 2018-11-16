Проект соглашения по Brexit согласовали. Из-за него три британских министра ушли в отставку

Переговорщики Евросоюза и Великобритании договорились о проекте соглашения по Brexit. Премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что после "бурных прений" его поддержало британское правительство. Однако уже трое министров ушли в отставку, а британский фунт стерлингов продемонстрировал рекордное падение за 17 месяцев.
НВ рассказывает об этих и других последствиях прогресса переговоров по выходу Великобритании из ЕС.
Что известно о согласовании проекта соглашения по Brexit
13 ноября СМИ сообщили, что текст договоренности был согласован на "техническом уровне", документ занимает 585 страниц.
Следующим шагом стало обсуждение проекта соглашения с британским правительством, министры должны были одобрить или отклонить проект. Обсуждение состоялось во второй половине дня 14 ноября в официальной резиденции премьер-министра в Лондоне и длилось несколько часов. Министрам страны предоставили возможность ознакомиться с документом до заседания для тщательного изучения.
Во время переговоров стало известно, что Мэй не будет давать после них пресс-конфеенцию, а лишь обнародует итоговое заявление. В итоге она заявила, что кабинет министров поддержал проект соглашения по Brexit после "бурных прений".
Мэй заявляет о том, что правительство поддержало соглашение по Brexit / Фото: EPA
По ее словам, "проект соглашения о выходе [из Европейского Союза] был лучшим, о котором можно было бы договориться".
"Коллективное решение кабинета заключается в том, что правительство должно поддержать проект соглашения", - сказала Мэй.
15 ноября глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что окончательное соглашение по выходу Великобритании из ЕС могут принять уже 25 ноября, "если не произойдет ничего чрезвычайного".
Туск и глава переговорной группы по Brexit от Еврокомиссии Мишель Барнье отметили, что ЕС и Великобритания достигли договоренности о "справедливом, сбалансированном и упорядоченном выходе страны из состава Содружества".
"Политическое соглашение между ЕС и Британией сейчас будут анализировать все страны-члены, и до конца недели дипломаты от этих государств должны выразить свои комментарии. В то же время Еврокомиссия и министры ЕС подготовят политическое заявление относительно будущих отношений двух сторон. К следующему четвергу 27 стран-членов должны предоставить заявлению свою поддержку", - добавил он.
Отставка троих британских министров
С проектом соглашения по Brexit категорически не согласились три британских министра, которые 15 ноября подали из-за этого в отставку.
Первым заявил об отставке министр по вопросам Brexit Доминик Рааб. "Я не могу с чистой совестью поддержать условия, предлагаемые для нашей сделки с ЕС", - заявил он на своей странице в Twitter.
Первым ушел в отставку министр по вопросам Brexit Доминик Рааб / Фото: EPA
Рааб считает режим регулирования, предложенный для Северной Ирландии, очень серьезной угрозой для целостности Соединенного Королевства.
В отставку также ушел министр по делам Северной Ирландии Шайлеш Вара. Комментируя это решение, он заявил, что в соглашении не прописано, когда Великобритания "наконец станет суверенным государством".
Шайлеш Вара ушел с поста министра по делам Северной Ирландии сразу же после отставки министра по вопросам Brexit / Фото: @ShaileshVara
К ним присоединилась министр труда и по делам пенсий Эстер Маквей. Она заявила, что документ предусматривает одностороннюю уплату минимум 39 млрд фунтов в казну ЕС и так называемое "заключение" Великобритании в таможенном союзе. Это, по ее мнению, не соответствует обещаниям о "возвращении контроля над собственными финансами", которые сопровождали референдум о выходе страны из ЕС.
Эстер Маквей подала в отставку, так как, по ее мнению, проект соглашения не возвращает Великобритании контроля над собственными финансами / Фото: EPA
После отставки министров в тот же день британский фунт стерлингов упал к доллару США на 1,8% – до $1,2762 за фунт. Это стало рекордным падением за 17 месяцев, оно полностью нивелировало рост фунта с начала года.
Реакция Шотландии
14 ноября первый министр Шотландии Никола Старджен заявила, что проект соглашения о Brexit между Великобританией и ЕС будет иметь разрушительное воздействие на рабочие места и инвестиции в этой стране.
Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что соглашение по Brexit крайне негативно отразится на Шотландии / Фото: EPA
"Соглашение выводит Шотландию из единого рынка, что уже само по себе плохо. Но в дополнение мы вынуждены будем конкурировать за инвестиции и рабочие места с Северной Ирландией, которая фактически останется на едином рынке", - заявила она.
15 ноября министр Шотландии по конституционным отношениям Майкл Рассел заявил, что соглашение по выходу Великобритании из ЕС неприемлемо.
Майкл Рассел назвал Brexit возвращением в воображаемое прошлое / Фото: michaelrussellmsp.scot
"Brexit – это не лучшее будущее – это шаг назад в воображаемое прошлое. Мы должны признать, что эта сделка неприемлема для Шотландии и ее граждан, и поэтому она не может быть поддержана этим правительством. Эта сделка является неизбежным результатом серии самоналоженных драконовских красных линий. Сейчас она, по сути, мертва", - сказал он.
По словам Рассела, нужно найти способ совместной работы и обеспечить, чтобы страна не потерпела неудачу в результате "катастрофического Brexit".
Упорство премьера
Тереза Мэй, комментируя критику проекта соглашения по Brexit, заявила. что курс, изложенный в этом документе, является "правильным" для ее страны.
15 ноября Мэй отреагировала на критику проекта соглашения и пообещала "довести до конца" выход Великобритании из ЕС / Фото: EPA
"Я верю каждой фиброй моей души, что курс, который я изложила, является правильным для нашей страны и для всех наших людей", - сказала она.
Мэй также исключила проведение повторного референдума по вопросу Brexit, о котором говорил, в частности, премьер-министр Испании Педро Санчес.
Премьер-министр Великобритании пообещала "довести до конца" выход Великобритании из Евросоюза.
Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период - до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен только один раз, однако пока неизвестно, какая может быть его максимальная продолжительность. Формально он нужен для того, чтобы бизнес смог адаптироваться.
НВ
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