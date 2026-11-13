Лидеры ЕС согласовали формат представительства Европы на мирных переговорах

Антониу Кошта также отметил, что принципы и позиции ЕС в этих переговорах остаются хорошо известными (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Лидеры ЕС договорились, что Европейский союз и пять ведущих европейских стран — Германия, Франция, Великобритания, Италия и Польша — будут совместно представлять Европу на переговорах о завершении войны в Украине .

Об этом заявил президент Евросовета Антониу Кошта после неформального саммита ЕС в Дублине, сообщает Европейская правда.

Кошта также заявил, что безопасность Европы начинается с безопасности Украины, и ЕС приветствует все дипломатические усилия, направленные на то, чтобы привести Россию за стол переговоров.

Реклама

«Мы всячески поддерживаем этот процесс и надеемся, что он принесет конкретные результаты. Сегодня лидеры договорились, что нашей европейской командой для переговоров о мире в Украине являются институты Европейского Союза и страны Е5 (Германия, Франция, Великобритания, Италия и Польша. — Ред.)», — сказал Кошта.

Он также отметил, что принципы и позиции ЕС в этих переговорах остаются хорошо известными, и европейская команда будет продолжать действовать в тесной координации и полном единстве.

Он подчеркнул, что Европа должна занимать согласованную позицию во всех дискуссиях, касающихся будущего Украины и безопасности европейских стран.

«Европа должна говорить одним чётким и единым голосом. Во всех дискуссиях, определяющих будущее Украины и безопасность нашей страны», — сказал он.

Переговоры в Абу-Даби и встречи с лидерами — что известно

11 ноября в Абу-Даби завершились двухдневные переговоры между Украиной, США и РФ. По их итогам стороны договорились о масштабном обмене пленными. После трехсторонних встреч украинская делегация провела отдельные переговоры с европейскими представителями, которые также присутствовали в ОАЭ.

12 ноября спецпредставители президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер прибыли в Кремль на переговоры с Путиным. Беседа длилась около двух часов.

После переговоров с Путиным они отправились на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Дублин, куда он прибыл на саммит Европейского политического сообщества.

После этого Виткофф заявил о подготовке следующего раунда переговоров по прекращению войны в Украине, а Кушнер отметил, что на них будут представлены европейские страны.

Реклама:

13 ноября немецкий таблоид Bild сообщил, что Россия требует выхода Финляндии из НАТО, отказа Альянса от баз в странах Балтии, контроля над всем Донбассом, а также «демилитаризации» Одессы и Николаева.