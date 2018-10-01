ЕС и НАТО призвали Македонию не упустить "историческую возможность"

НАТО и Европейский Союз призвали Македонию воспользоваться "исторической возможностью" и выполнить соглашение об изменении названия бывшей югославской республики на Республику Северная Македония.

Об этом говорится в совместном заявлении генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и председателя Европейского Совета Дональда Туска по итогам референдума о переименовании Македонии.

"Соглашение о переименовании, заключенное между Афинами и Скопье, создало историческую возможность для страны присоединиться к трансатлантическому и европейскому сообществу в качестве равноправного члена. Это изменило бы жизни людей и их детей к лучшему", - говорится в заявлении.

Туск и Столтенберг подчеркнули, что решения македонских политиков, которые будут приняты в ближайшее время, определят судьбу Македонии и македонцев на многие поколения. "Мы призываем их воспользоваться этой исторической возможностью", - резюмировали главы НАТО и ЕС.

Напомним, что 30 сентября в Македонии прошел референдум по изменению названия страны на Республика Северная Македония. 91,46% проголосовавших граждан поддержали переименование, против выступили 5,65%.

Центризбирком Македонии признал референдум несостоявшимся из-за низкой явки (проголосовали 34,74% граждан при минимальной явке 50%).

В июне 2018 года Македония и Греция подписали историческое соглашение, согласно которому Македония изменит свое название на Северную Македонию. Взамен Афины разблокировали переговоры о присоединении Македонии в НАТО и в Европейский Союз. Спор стран относительно названия Македония продолжалась с 1990-х годов.

Националисты и президент страны Георге Иванов выступают против компромисса с Афинами. В Греции националистические круги также высказывались против соглашения с македонцами.