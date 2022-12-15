ЕС и НАТО официально призовут РФ вывести войска из Украины — Politico 15 декабря, 07:10 Вскоре ЕС и НАТО официально обнародуют общий призыв к России прекратить войну (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Евросоюз и НАТО подготовили общий призыв к России немедленно прекратить войну и вывести войска из Украины. Декларация готовилась более года, но задерживалась из-за напряженности в отношениях между Турцией и Кипром, пишет Politico.

Евросоюз и НАТО подготовили общий призыв к России немедленно прекратить войну и вывести войска из Украины. Декларация готовилась более года, но задерживалась из-за напряженности в отношениях между Турцией и Кипром, пишет Politico.

Видео дня

Как пишет издание, ожидается, что вскоре ЕС и НАТО официально обнародуют общий призыв к России прекратить войну в Украине.

«Хотя текст в большинстве своем ничем не примечателен, предоставление ему официального статуса стало бы значительным дипломатическим достижением, учитывая месяцы, которые пошли на его подготовку», — отмечает издание.

Отмечается, что текст декларации согласовывался в основном между офисом главы Европейского Совета Шарля Мишеля, Еврокомиссией и НАТО.

По информации Politico, в почти окончательном проекте ЕС и НАТО призывают Россию «немедленно прекратить эту войну и вывести свои войска из Украины», а также подтверждают свою " непреклонную и постоянную поддержку ее независимости".

Издание пишет, что в декларации они также согласились " полностью поддерживать неотъемлемое право Украины на самооборону и выбор собственной судьбы", и отмечают, что «жестокая война России» «обострила продовольственный и энергетический кризис, который затронул миллиарды людей по всему миру».