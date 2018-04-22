ЕС и Мексика достигли предварительного соглашения о совместной зоне свободной торговли

В субботу, 21 апреля, Евросоюз и Мексика достигли предварительного соглашения о новом договоре о зоне свободной торговле, сообщает Reuters со ссылкой на совместное заявление Еврокомиссии и мексиканского Министерства экономики.

Как отмечает агентство, после замораживания планов по созданию торгового союза с США после прихода к власти Дональда Трампа, ЕС сосредоточился на защите существующих рынков и заключении соглашений с другими единомышленниками.

"С этим соглашением Мексика присоединяется к Канаде, Японии и Сингапуру в растущем списке партнеров, которые желают сотрудничать с ЕС в защите открытой, справедливой и правильной торговли", - заявил председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

В сообщении говорится, что цель соглашения - сократить зависимость европейской торговли от пошлин США (в частности, на сталь и алюминий). В прошлом году ЕС пришел к согласию о заключении соглашения с Японией, а на следующей неделе планируются переговоры с Аргентиной, Бразилией, Парагваем и Уругваем.

Также отмечается, что Мехико и Брюссель рассматривали обновление 21-летнего соглашения, которое в основном касается промышленных товаров, его хотят расширить продукцией сельского хозяйства, сферы услуг, инвестициями и госзакупками.

Напомним, в марте президент США Дональд Трамп ввел пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%).

Страны ЕС и МВФ раскритиковали новые пошлины США, заявив, что они спровоцируют торговые войны.

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