Премьер-министр Канады Марк Карни ранее поддерживал перспективу того, что его страна станет первым ассоциированным членом Европейского Союза (Фото: REUTERS/Тодд Король)

Страны Европейского союза отказались от идеи предоставить Канаде статус «ассоциированного члена» и в преддверии знакового саммита ЕС и Канады выбрали более мягкую формулировку: «еще более тесное сближение».

Об этом свидетельствует последняя версия проекта совместного заявления, с которой ознакомилось издание Politico.

По словам дипломатов, ряд стран, в частности Германия, Греция и Франция, выступили против упоминания об ассоциированном членстве в совместном заявлении ЕС и Канады, которое должно быть обнародовано в Монреале.

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В предыдущей версии совместного заявления говорилось, что ЕС и Канада «будут работать над определением к саммиту ЕС-Канада 2027 года концепции ассоциированного членства, которая посредством такого ещё более тесного сближения будет отражать наши совместные усилия и сотрудничество в целях достижения общих целей — процветания, экономической безопасности и стратегической автономии».

В окончательной версии формулировка была изменена. Теперь в документе указано: «Мы создадим ещё более тесное партнёрство между Канадой и ЕС […] и будем работать над определением к саммиту ЕС-Канада 2027 года концепции все более тесного сближения Канады с ЕС, которое не будет предполагать полноправного членства».

Далее в заявлении формулировка «ещё теснее» заменяется на «всё теснее». Документ ещё должен пройти окончательное утверждение.

Несмотря на разногласия по поводу формулировок, Брюссель не отказывается от предложения Канаде значительно расширить партнерство.

«Хорошая новость заключается в том, что конкретные названия или терминология не имеют значения. Важно то, как это повлияет на жизнь канадцев», — заявил премьер-министр Канады Марк Карни.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен впервые предложила предоставить Канаде статус «ассоциированного члена» в своей речи о положении дел в Евросоюзе в сентябре. Эта идея застала врасплох некоторые страны ЕС.

Премьер-министр Канады Марк Карни поддержал перспективу того, что его страна станет первым ассоциированным членом Европейского Союза.

Сближение Канады и Европейского Союза — что известно

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Агентство Bloomberg писало, что Евросоюз видит больший потенциал для сближения с Канадой, чем с Великобританией. В материале говорится, что ЕС и Канада работают над налаживанием новых, всеобъемлющих отношений, которые будут охватывать широкий круг вопросов — от торговли до безопасности, — создавая трансатлантический альянс, призванный противостоять США и Китаю.

Кроме того, издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что Канада ведет переговоры о присоединении к кредиту Европейского союза для Украины на 90 млрд евро, поскольку Карни стремится укрепить трансатлантические связи, чтобы уменьшить зависимость от США.

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16 сентября в Страсбурге, выступая в Европарламенте с программной ежегодной речью «О положении дел в Союзе», фон дер Ляйен публично озвучила предложение о том, чтобы Канада стала первым ассоциированным членом ЕС.

В ответ Трамп пригрозил Европейскому Союзу новыми масштабными пошлинами, если Вашингтон расценит возможное предоставление Канаде статуса ассоциированного члена ЕС как враждебный шаг по отношению к США.