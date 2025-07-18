Исландия начнет переговоры с ЕС по партнерству в сфере безопасности и обороны

Премьер-министр Исландии Кристун Фростадоттир на совместной пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Кефлавике заявила, что ее страна начнет переговоры с ЕС о партнерстве в сфере безопасности и обороны.

Об этом сообщает Reuters.

По словам Фростадоттир, Исландия надеется завершить переговоры до конца года.

«Для нас очень важно продемонстрировать, что мы можем сотрудничать в области критической инфраструктуры, гражданской защиты, любых инвестиций в оборону двойного назначения, включая гибридные и киберугрозы», — отметила она.

В конце декабря 2024 года сообщалось, что новое правительство Исландии заявило о намерении вынести вопрос о членстве в Евросоюзе на референдум до 2027 года.

«Мы договорились, что в парламенте будет согласовано предложение о проведении референдума о продолжении переговоров о вступлении Исландии в Европейский Союз и что этот референдум должен состояться не позднее 2027 года», — отметила министр иностранных дел Исландии Торгердюр Катрин Гуннарсдоттир.

В новой администрации премьер-министра Криструн Фростадоттир заявили, что сформируют группу экспертов для изучения преимуществ и недостатков сохранения исландской кроны или перехода на евро.