ЕС и Британия согласовали текст соглашения по Brexit

Европейский Союз и Великобритания предварительно согласовали итоговый текст соглашения по Brexit, сообщает BBC со ссылкой на источник в британском правительстве.

По информации собеседника, в среду британский премьер-министр Тереза ​​Мэй проведет специальное заседание кабинета министров для обсуждения проекта соглашения о выходе из ЕС.

Отмечается, что текст договоренности был согласован на "техническом уровне" переговорщиками с обеих сторон после интенсивных переговоров на этой неделе.

Согласно сообщению, стороны достигли предварительной договоренности по разрешению проблемы границы между Республикой Ирландия и Северной Ирландией.

На Даунинг-стрит подтвердили информацию о завтрашнем заседании членов правительства, передает The Guardian.

"Кабинет соберется завтра в 14:00, чтобы рассмотреть проект соглашения, достигнутого переговорными группами в Брюсселе, и принять решение о следующих шагах", - заявили в канцелярии Мэй.

Напомним, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что переговоры о выходе ее страны из состава ЕС находятся на "завершающей стадии".

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия в основном проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.