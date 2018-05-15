ЕС готовит ответ Трампу на санкции против Ирана и своих компаний

Европейский Союз подготовит ответ на решение Соединенных Штатов выйти из ядерной сделки с Ираном и ввести новые санкции против Тегерана, заявил посол ЕС в США Дэвид О'Салливан. По его словам, Брюссель намерен в ближайшее время разработать меры по защите своих компаний от возможных санкций со стороны Вашингтона за сотрудничество с Ираном.

"Мы должны будем учесть негативный эффект любых первичных или вторичных санкций, которые вновь введут США, для европейских компаний", - заявил О'Салливан 14 мая, выступая в аналитическом центре Atlantic Council (Вашингтон).

По его словам, европейские лидеры "в ближайшие дни" проведут ряд встреч с партнерами и акционерами западных компаний, чтобы отреагировать на ситуацию. Кроме того, лидеры стран ЕС обсудят возможный ответ на решение США в ходе саммита ЕС-Балканы 17 мая в болгарской Софии.

По словам О'Салливана, там они начнут вырабатывать "согласованные и последовательные политические меры для сохранения европейских деловых интересов в Иране, защищая при этом свои инвестиции от санкций США".

"Речь идет не только о возможности европейских компаний вести бизнес с Ираном", - напомнил О'Салливан, отметив, что в Иране оперируют также компании из Китая и России.

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Он также сказал, что Евросоюз намерен соблюдать условия ядерного соглашения с Ираном до тех пор, пока его придерживается Тегеран и вопреки решению Белого дома выйти из сделки.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий, подписанного между Ираном и шестью мировыми державами в июле 2015 года. Договор не был ратифицирован конгрессом, выход из него был одним из главных предвыборных обещаний Трампа.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пояснял, что США допускают введение санкций в отношении компаний из Евросоюза, которые после выхода Вашингтона из сделки по иранскому атому продолжат вести бизнес с иранскими структурами.