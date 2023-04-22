ЕС планирует запретить транзит многих товаров через Россию — Bloomberg 22 апреля, 21:42 ЕС предлагает запретить транзит многих товаров через Россию (Фото:REUTERS / Yves Herman)

Евросоюз намерен предложить запрет транзита многих товаров через Россию в 11-м пакете антироссийских санкций, который готовит Еврокомиссия, пишет Bloomberg.

Этот запрет может затронуть большое количество технологий и товаров, включая несколько видов транспортных средств, говорится в публикации.

Но о запрете на продажу на все типы товаров речь не идет, говорят источники издания.

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Польша, Эстония и Литва настаивают на том, чтобы ЕС ввел запрет на транзит через Россию товаров и технологий, которые могут использоваться российской военной, авиационной и космической промышленностью, а также товаров, которые могли бы способствовать в укреплении промышленного потенциала Москвы.

Как пишет Bloomberg, сейчас известны случаи, когда Москва покупала подсанкционные технологии из ЕС и стран-союзников — в частности микросхемы — доставляя их в Россию через третьи страны, в частности Турцию, ОАЭ и Казахстан.

Новый 11-й пакет санкций также может быть нацелен на танкеры и суда, которые не включают навигационные системы, позволяющие отслеживать их перемещения.

Основное внимание санкционного пакета будет сфокусировано на ликвидации лазеек для обхода существующих санкций, включая компании в третьих странах.

По информации издания, этот санкционный пакет вряд ли будет нацелен на Росатом — российскую государственную атомную энергетическую компанию, которая в частности причастна к оккупации Запорожской АЭС, поскольку многие государства ЕС остаются противниками санкций против ядерного сектора РФ.

Ожидается, что пакет санкций также будет включать в себя новые персональные ограничения и ограничения в отношении нескольких фирм и организаций, говорят источники Bloomberg.

Издание отмечает, что предложения еще могут измениться и должны быть единодушно поддержаны всеми государствами-членами ЕС.