ЕС хочет создать специальную прокуратуру для расследования военных преступлений РФ — Bloomberg 27 января, 19:06 Флаг Евросоюза (Фото:AndrzejRembowski / pixabay)

Евросоюз изучает возможность создания специальной прокуратуры, расследующей военные преступления, совершенные в Украине Россией, сообщает Bloomberg.

По их данным, идея создать орган, в который войдут прокуроры Украины и других стран, на этой неделе получила широкую поддержку со стороны членов ЕС.

Как отмечает Bloomberg, Еврокомиссия обсуждает с Европейским агентством по сотрудничеству органов юстиции полномочия предлагаемой международной структуры и другие вопросы.

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В то же время переговоры о специальном международном трибунале по Украине продолжают увязывать в юридических спорах, отмечает агентство.

27 января заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что международный трибунал или его аналог для привлечения России к ответственности за совершенные в Украине военные преступления может начать свою работу летом 2023 года. США работают над этим вопросом совместно со странами G7 и Украиной.

26 января в Праге прошло заседание Основной группы по созданию специального трибунала по расследованию преступления агрессии против Украины. В нем приняли участие представители 20 стран.

19 января Европейский парламент принял резолюцию в поддержку создания международного трибунала для привлечения к ответственности виновных в преступлении агрессии против Украины.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснял, что специальный трибунал является фактически единственной возможностью привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России за преступление агрессии против Украины.