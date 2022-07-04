В ЕС планируют согласовать седьмой пакет санкций против России до конца июля — журналист 4 июля, 14:55 ЕС планирует ввести седьмой пакет санкций против России (Фото:REUTERS/Yves Herman)

В Евросоюзе хотят согласовать седьмой пакет санкций в отношении России до конца июля, сообщил журналист Рихард Йозвяк.

«В ЕС пытаются согласовать седьмой пакет санкций в отношении России до начала летних каникул в конце июля», — написал он в Twitter.

По словам Йозвяка, в новом пакете будут закрыты некоторые лазейки, а также наложено эмбарго на импорт золота, но не будет санкций касательно газа и ядерной энергетики.

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После начала Россией полномасштабной войны против Украины 24 февраля Евросоюз, США и их союзники ввели несколько пакетов санкций против РФ, представителей российских властей и бизнеса.

В частности, 3 июня ЕС объявил о введении шестого пакета санкций против РФ, включающего частичное эмбарго на импорт российской нефти с конца 2022 года. ЕС запретил импорт нефти, поставляемой танкерами, однако трубопроводных поставок санкции не коснулись. По подсчетам Bloomberg, частичное эмбарго на российскую нефть может стоить Кремлю около 10 млрд долларов экспортных доходов в год.

Также новый санкционный пакет предусматривает отключение от вещания трех российских каналов Россия РТР, Россия 24 и ТВ Центр — Международный, несколько экспортных ограничений и отсоединение от системы SWIFT трех банков, в том числе крупнейшего в стране Сбербанка.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля по июнь на РФ было наложено почти 8 тыс. ограничений. В целом же с 2014 года — 10,5 тыс.

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