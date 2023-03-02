ЕС планирует изменить санкционную политику в отношении РФ. В МИД Украины объяснили, почему это не вовремя 2 марта, 17:06 Флаги ЕС и Украины (Фото:Dusan_Cvetanovic)

В Европейском союзе назвали ключевую цель следующих антироссийских санкций после принятия 10-го пакета ограничений против РФ, сообщает Politico.

По словам специального посланника ЕС по вопросам имплементации санкций Дэвида О’Салливана, следующими шагами станет предотвращение обхода антироссийских санкций со стороны третьих стран.

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Чиновник отметил, что после принятия 10-го пакета санкций Еврокомиссия планирует сместить акцент на обеспечение соблюдения уже действующих ограничений.

Он сообщил, что уже ведет переговоры с теми странами, которые потенциально может использовать правительство России, как платформу для обхода санкций и анонсировал совместный визит в ОАЭ вместе с коллегами из США и Великобритании.

По словам О’Салливана, немало лазеек для России в вопросе санкций было создано самой Европой. Он упомянул об особых компромиссах в вопросах санкций со стороны Венгрии и Словакии, которым разрешили покупать российскую трубопроводную нефть для ее переработки. На данный момент не все дипломаты ЕС согласны делать такие уступки, ведь это создает неравные условия для членов организации, сказал он.

«Мы посмотрим, что можно и нужно сделать — в том числе для сохранения равных правил игры в Европейском Союзе», — пообещал О’Салливан.

Комментируя его слова, спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что в 10-й санкционный пакет не вошел ряд других элементов, на которых настаивала Украина: ядерная энергетика, в частности дальнейшее ограничение деятельности корпорации Росатом, причастной к оккупации Запорожской атомной станции, IT-технологии, продажа бриллиантов, морская логистика.

«Реальность такова, что Россия до сих пор имеет доступ к огромным финансовым и технологическим ресурсам. А это — сотни миллионов долларов, которые она направляет на убийство гражданского населения и уничтожение инфраструктуры в Украине. Поэтому не время ослаблять санкционное давление, пока идет война в сердце Европы», — заявил он.

Он добавил, что Украина также поддерживает расширение санкционной коалиции, в частности, путем привлечения стран Азии и Латинской Америки.