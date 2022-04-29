«Одобрит на следующей неделе». ЕС готовит поэтапное эмбарго на российскую нефть — NYT
Новый пакет санкции также затронет крупнейший российский банк Сбербанка и высокопоставленных россиян, пишет NYT. (Фото:Dusan_Cvetanovic/Pixabay)
Европейский союз готовит поэтапное эмбарго на российскую нефть, которое страны ЕС планируют одобрить на следующей неделе. Об этом сообщает NYT со ссылкой на собственные источники.
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Источник издания отмечал, что эмбарго готовилось несколько недель, а интенсивные переговоры должны продолжиться в выходные дни, прежде чем Европейская комиссия изложит на бумаге окончательное предложение для ЕС.
Новый пакет санкции также затронет крупнейший российский банк Сбербанка и высокопоставленных россиян, пишет NYT.
Россия является крупнейшим поставщиком нефти в Европу и обеспечила чуть более четверти импорта нефти в ЕС в 2020 году.
26 апреля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что пока в Евросоюзе нет единой позиции по эмбарго на российские нефть и газ и запрет на российские энергоносители будет обсуждаться на следующем саммите ЕС в конце мая.
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