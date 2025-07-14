Послы Европейского Союза достигли значительного прогресса в согласовании 18-го пакета санкций против РФ . Новый пакет предусматривает, в частности, снижение предельной цены на российскую нефть.

Об этом сообщает Reuters.

По данным источников, все ключевые пункты санкций согласованы. Только одно государство-член ЕС имеет технические оговорки, которые могут быть сняты в ближайшее время. Ожидается, что полное согласие будет достигнуто в понедельник, перед встречей министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

В пакет включен так называемый динамический механизм ценообразования: начальная предельная цена составит примерно 47 долларов за баррель, то есть 15% ниже средней рыночной стоимости сырой нефти за последние три месяца. В дальнейшем предел будет пересматриваться каждые шесть месяцев.

Словакия, которая ранее высказывала предостережения относительно снижения импорта российского газа, в конце концов согласилась с новым пакетом, получив соответствующие заверения от Еврокомиссии.

Санкции вступят в силу только при условии единодушного одобрения всеми государствами-членами ЕС.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Андрей Сибига неоднократно призывали Запад усилить санкционное давление на РФ. Президент США Дональд Трамп также поддержал идею новых экономических ограничений, включая 500% пошлинами на товары из стран, которые поддерживают российский импорт.