Украина — в центре внимания. Группа стран-лидеров ЕС обсуждает стратегию расширения блока — СМИ 1 июля, 13:40 В ЕС неформально обсудили стратегию будущего расширения (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Десять стран-членов Европейского Союза провели неформальную встречу за кулисами саммита ЕС в Брюсселе, на которой обсудили вопрос дальнейшего расширения блока в ближайшем будущем.

Об этом пишет Euroaktiv.

В пятницу, 30 июня, состоялся неформальный завтрак по инициативе Франции, Германии и Нидерландов. На него пригласили группу стран по «географически сбалансированному принципу», в которую включили лидеров Бельгии, Италии, Польши, Португалии, Румынии, Испании и Швеции.

Видео дня

Состав этой группы пытался найти баланс между теми странами, которые традиционно больше поддерживают и колеблются относительно усилий в вопросе расширения Европейского союза. Как сообщили для медиа несколько информированных дипломатов ЕС, разговоры были сосредоточены на том, «как управлять процессом расширения» параллельно с рассмотрением вопроса о предоставлении членства будущим кандидатам.

«Чтобы быть готовыми к будущему, государствам-членам нужно начать думать о некоторых последствиях и некоторых проблемах, которые нужно решить, и то, как и когда ЕС планирует расширяться», — сказал один из дипломатов ЕС.

Читайте также: Лео Литра Бег с препятствиями для Украины на пути к вступительным переговорам с ЕС

Как сообщает Euroaktiv, именно вторжение России в Украину и изменение текущего геополитического ландшафта «реанимировали процесс расширения ЕС после почти десятилетия стагнации».

ЕС активно обсуждает прогресс кандидатуры Украины в ЕС. Украина продолжает движение в страны Европейского Союза. 28 февраля 2022 года Киев подал заявку на вступление в ЕС, а 17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. В то же время к украинскому государству было выдвинуто 7 ключевых требований, которые оно должно выполнить.

Однако несмотря на заявления украинских политиков о более чем 70% выполненного «домашнего задания», по данным Reuters, в отчете Еврокомиссии говорится лишь о выполнении 2 из 7 основных пунктов. Среди членов альянса выражают скепсис относительно рисков быстрого принятия Киева, который может привнести нестабильность в Европе.