Итоги саммита в Брюсселе. Лидеры ЕС объявили о трех важных договоренностях по Украине

Урсула фон дер Ляйен и Антониу Коста во время пресс-конференции в день саммита лидеров ЕС в Брюсселе, 23 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Лидеры ЕС во время саммита Европейского совета достигли трех важных договоренностей по Украине.

Об этом заявил президент Европейского совета Антониу Кошта 23 октября в Брюсселе, сообщает Интерфакс-Украина.

Кошта сказал, что первой договоренность является обязательство европейских лидеров закрывать финансовые проблемы Украины в течение следующих двух лет.

«Мы попросили Комиссию как можно скорее предложить варианты, чтобы Украина имела ресурсы, необходимые для продолжения самозащиты и борьбы за справедливый и прочный мир в 2026 и 2027 годах, если это будет необходимо», — отметил он.

Второй договоренностью Кошта назвал принятие 19-го пакета санкций ЕС, который «усилит давление на Россию и еще больше повредит ее военной машине».

Президент Евросовета добавил, что страны-члены блока согласились усилить меры и координировать действия для борьбы с теневым флотом России, это третья договоренность.

«Подытоживая, мы продолжаем использовать все имеющиеся у нас средства, чтобы поставить Украину в сильную позицию, если и когда начнутся переговоры с (российским диктатором Владимиром — ред.) Путиным. Мы надеемся, что этот момент наступит в ближайшее время, но независимо от обстоятельств, наше послание четкое: Европа не подведет Украину», — подчеркнул он.

В то же время президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что лидеры ЕС провели «хорошую дискуссию» по кредиту на репарации, который будет финансироваться за счет иммобилизованных активов РФ.

«Потенциально всегда есть другие варианты, чем использование иммобилизованных активов. Поэтому есть четкое обязательство Европейского совета покрыть финансовые потребности Украины в течение следующих двух лет, включая потребности в обороне и безопасности. Внимание сосредотачивается на иммобилизованных активах, а здесь рассматриваются различные варианты», — пояснила она.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что в Евросоюзе отложили до декабря 2025 года решение о том, стоит ли использовать замороженные активы российского Центробанка для помощи Украине.

23 октября ЕС окончательно принял новый пакет санкций против энергетической инфраструктуры России, который предусматривает запрет на импорт российского сжиженного природного газа с 2027 года.