Итоги саммита в Брюсселе. Лидеры ЕС объявили о трех важных договоренностях по Украине

24 октября, 08:41
Поделиться:
Урсула фон дер Ляйен и Антониу Коста во время пресс-конференции в день саммита лидеров ЕС в Брюсселе, 23 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Урсула фон дер Ляйен и Антониу Коста во время пресс-конференции в день саммита лидеров ЕС в Брюсселе, 23 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Лидеры ЕС во время саммита Европейского совета достигли трех важных договоренностей по Украине.

Об этом заявил президент Европейского совета Антониу Кошта 23 октября в Брюсселе, сообщает Интерфакс-Украина.

Кошта сказал, что первой договоренность является обязательство европейских лидеров закрывать финансовые проблемы Украины в течение следующих двух лет.

Реклама

«Мы попросили Комиссию как можно скорее предложить варианты, чтобы Украина имела ресурсы, необходимые для продолжения самозащиты и борьбы за справедливый и прочный мир в 2026 и 2027 годах, если это будет необходимо», — отметил он.

Второй договоренностью Кошта назвал принятие 19-го пакета санкций ЕС, который «усилит давление на Россию и еще больше повредит ее военной машине».

Читайте также:
Премьер-министр Бельгии назвал требования по предоставлению репарационного займа Украине за счет росактивов

Президент Евросовета добавил, что страны-члены блока согласились усилить меры и координировать действия для борьбы с теневым флотом России, это третья договоренность.

«Подытоживая, мы продолжаем использовать все имеющиеся у нас средства, чтобы поставить Украину в сильную позицию, если и когда начнутся переговоры с (российским диктатором Владимиром — ред.) Путиным. Мы надеемся, что этот момент наступит в ближайшее время, но независимо от обстоятельств, наше послание четкое: Европа не подведет Украину», — подчеркнул он.

В то же время президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что лидеры ЕС провели «хорошую дискуссию» по кредиту на репарации, который будет финансироваться за счет иммобилизованных активов РФ.

Читайте также:
«Европа становится более радикальной». Как Евросоюз и G7 планируют использовать замороженные активы РФ для Украины — анализ Bloomberg

«Потенциально всегда есть другие варианты, чем использование иммобилизованных активов. Поэтому есть четкое обязательство Европейского совета покрыть финансовые потребности Украины в течение следующих двух лет, включая потребности в обороне и безопасности. Внимание сосредотачивается на иммобилизованных активах, а здесь рассматриваются различные варианты», — пояснила она.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что в Евросоюзе отложили до декабря 2025 года решение о том, стоит ли использовать замороженные активы российского Центробанка для помощи Украине.

23 октября ЕС окончательно принял новый пакет санкций против энергетической инфраструктуры России, который предусматривает запрет на импорт российского сжиженного природного газа с 2027 года.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Евросоюз Европейский совет Поддержка Украины Урсула фон дер Ляйен Антониу Кошта

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies