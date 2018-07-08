08 июля 2018, воскресенье

ЕС должен подтвердить верность иранской ядерной сделке "практическими решениями" - Роухани

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Заявление Роухани прозвучало после встречи министров стран-подписантов ядерной сделки с Ираном

Заявление Роухани прозвучало после встречи министров стран-подписантов ядерной сделки с Ираном

Президент Ирана Хасан Роухани потребовал от Европейского Союза конкретных действий в отношении разногласий стран-подписантов иранской ядерной сделки.

Об этом сообщает DW.

"Европейцы всегда демонстрировали добрую волю, но в конце концов нужны практические решения и шаги", - отметил Роухани на заседании правительства.

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Заявление Роухани прозвучало после встречи министров иностранных дел Китая, России, Германии, Франции и Великобритании в Вене. На ней министры подчеркнули готовность стран-подписантов ядерной сделки с Ираном в дальнейшем покупать иранские газ и нефть, несмотря на выход США из соглашения.

Среди прочего Тегерану пообещали широкое торгово-экономическое сотрудничество и поддержку. Для Ирана экспорт энергоносителей является главным источником поступлений в бюджет.

Историческая сделка по иранской ядерной программе от 2015 года предусматривает снятие части санкций с Ирана в обмен на ограничение его возможностей по обогащению и хранению ядерных материалов.

8 мая президент США Дональд Трамп заявил, что США выходят из соглашения по ядерной программе Ирана. Он назвал сделку несправедливой и выразил сомнение в том, что она ограничит ядерные амбиции Тегерана. После официального заявления президент США подписал меморандум о возобновлении санкций против Ирана. Они будут заново введены в течение 180 дней и коснутся, в частности, торговли, нефтяного и банковского секторов Ирана. Под санкции попадут и другие страны, если они будут помогать Ирану в разработке ядерного оружия, предупредили Соединенные Штаты.

Против выхода из соглашения выступили ведущие страны ЕС и Россия.

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