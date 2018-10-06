ЕС должен поддерживать диалог с РФ в целях безопасности - председатель Еврокомиссии

ЕС не может разорвать связь с РФ даже после ситуации с обвинениями россиян в хакерских атаках, заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью изданию Der Standard.

По мнению политика, для безопасности Евросоюз должен поддерживать диалог и иногда сотрудничать с Россией.

Так же председатель Еврокомиссии отметил, что "не готов к серьезной ссоре с РФ".

"Хотя я только что опубликовал коммюнике в Брюсселе, в котором мы очень критически относимся к тому, что происходит в Нидерландах. Однако я выступаю за то, чтобы сохранять спокойствие, не поддаваясь россиянам", – заявил Юнкер.

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Напомним, 4 октября Нидерланды сообщили, что в апреле 2018 года предотвратили хакерскую атаку ГРУ России против Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), расположенной в Гааге, и выслали из страны четырех сотрудников ГРУ с дипломатическими паспортами.

В этот же день Минюст США обвинил семерых сотрудников ГРУ в кибератаках и незаконном сборе данных.

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