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ЕС должен отказаться от Северного потока-2 в связи с инцидентом в Керченском проливе - Госдеп

Сегодня, 04:25
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Госдепартамент США призывает Европу отказаться от Северного потока-2

Фото: foreignpolicy.com

Евросоюз должен отказаться от проекта Северный поток-2 в связи с инцидентом в Керченском проливе, заявил высокопоставленный представитель госдепартамента США.

"Керченский инцидент должен стать свидетельством для всех европейских партнеров, что строительство Северного потока-2 является плохой идеей, это стало очевидным", - говорится в распространенном госдепартаментом заявлении. 

Чиновник, имя которого не указывается, отметил, что создание дополнительной газовой инфраструктуры в обход Украины снижает возможности "сдерживания российской агрессии".

По словам представителя госдепа, вопрос о строительстве газопровода обсуждался с Германией, ее политики после керченского инцидента стали больше прислушиваться к Вашингтону в вопросе строительства Северного потока-2.

Также Госдеп США призвал Россию отпустить задержанных украинских моряков, пригрозив "последствиями и болью".

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Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины. 

 В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя что судна действовали в рамках закона. 

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. "Суд" Крыма арестовал моряков на два месяца. Их перевезли в Москву. Украина считает захваченных украинских моряков военнопленными.  

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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях,граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

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Теги:   Северный поток 2 Госдеп США Евросоюз Россия

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