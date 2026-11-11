Страны-кандидаты должны были бы единодушно просить Европейский Союз изменить внутренние правила относительно того, как он принимает возражения на этнических основаниях , заявил румынский специалист по стратегическим коммуникациям Руфин Замфир, который работает с молдовскими властями, во время панельной дискуссии Мосты вместо стен на форуме Re: Open Zakarpattia 2026 .

По его словам, каждый раз, когда государство-член подает жалобу по интеграции страны-кандидата, ЕС должен бы просить его четко показать, какова реальная ситуация с правами меньшинств в этой стране. Далее, по мнению Замфира, ЕС должен мониторить, реальна ли эта ситуация и меняется ли она в сторону решения.

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«А потом — чтобы ЕС запрещал повторные возражения на тех же этнических основаниях, если эти вопросы уже были решены в течение периода мониторинга. Вот о чем страны-кандидаты должны единогласно просить Европейский Союз», — сказал он.

Замфир отметил, что это взгляд из Республики Молдова, учитывающий не только случай Украины, но и Северную Македонию и Черногорию, которая сталкивается с блокированием на пути к членству. Молдова, по его словам, «пока» не сталкивается с сопротивлением на своем пути.

В то же время, Замфир предостерег Киев от того, чтобы заключать соглашение по образцу румынского Снаговского консенсуса относительно европейской интеграции. По его словам, для Румынии это было политическое решение о конечной цели, в то время как от Киева сейчас требуют управлять отношениями со всеми соседями. «Это гораздо более сложная ситуация, чем та, в которой была Румыния», — объяснил он.

Замфир также раскритиковал подход, при котором в Румынии обсуждают права румынского меньшинства в Украине, ожидая только решения от Киева. «Спрашивать румынское меньшинство в Украине только о том, что для него сделал Киев, и не спрашивать, чего оно хочет от Бухареста, — это вредит разговору», — сказал он.

Кроме того, Замфир хотел бы видеть больше общих украинских и румынских медиа по крайней мере в приграничье, которые освещали бы те же темы на обоих языках. Так, по его словам, общины у границы видели бы, что общества двух стран могут сотрудничать и имеют общие вызовы.