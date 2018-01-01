ЕС до конца года создаст специальный механизм для обхода санкций США против Ирана Сегодня, 10:58 5 Цей матеріал також доступний українською Федерика Могерини

Евросоюз до конца 2018 года создаст специальный механизм для обхода санкций США против Ирана

Об этом заявила высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини.

"Я ожидаю, что этот механизм (Special Purpose Vehicle - SPV) будет создан в ближайшие недели, а значит, до конца года, как способ защиты и развития законного бизнеса с Ираном", - цитирует Могерини Reuters.

Новый механизм позволит европейским компаниям вступать в экономические отношения с Ираном без риска навлечь на себя санкции США.

Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе из соглашения по ядерной программе Ирана. Он назвал соглашение несправедливым и выразил сомнение в том, что оно ограничит ядерные амбиции Тегерана.

Затем Вашингтон расширил санкции против Ирана и потребовал от государств-союзников прекратить покупать у него нефть под угрозой санкций в отношении компаний-закупщиков.

Иран в ответ пожаловался в Международный суд ООН, а также объявил, что если экспорт иранской нефти будет блокирован, то он перекроет поставки нефти на международный рынок через Ормузский пролив. Через этот пролив идет около 20 процентов всего мирового экспорта нефти.

Историческая сделка по иранской ядерной программе от 2015 года предусматривает снятие части санкций с Ирана в обмен на ограничение его возможностей по обогащению и хранению ядерных материалов. Против выхода из соглашения выступили ведущие страны ЕС и Россия.