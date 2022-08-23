ЕС будет выдавать россиянам визы с учетом «политических аспектов» — Еврокомиссия 23 августа, 16:13 Решение о выдаче виз страны ЕС будут принимать в индивидуальном порядке (Фото:REUTERS/Yves Herman)

В Еврокомиссии считают, что вопрос выдачи странами ЕС виз для граждан РФ следует рассматривать с учетом «политических аспектов».

Об этом заявила официальный представитель ЕК по внутренним делам, миграции и безопасности Анита Хиппер.

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По ее словам, соответствующие решение должны приниматься в индивидуальном порядке при рассмотрении каждой конкретной просьбы.

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«Это должны делать государства-члены, это входит в их компетенцию. Они должны оценивать каждую заявку на визу в соответствии с мотивацией, учитывая при этом политические аспекты, внутреннюю безопасность или международные отношения», — пояснила она во время брифинга во вторник, 23 августа.

При этом чиновница добавила, что страны ЕС «должны соблюдать свои международные обязательства, принимая во внимание гуманитарные причины».

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Инициаторами запрета на выдачу шенгенских виз россиянам в связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину стали сразу несколько стран ЕС, в частности, Эстония, Латвия и Финляндия.

Как ожидается, данным вопрос будет рассмотрен в конце августа.

В свою очередь президент Украины Владмир Зеленский подчеркнул, что визовый запрет для граждан РФ мог бы стать одной из самых действенных мер против кремлевского режима.

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