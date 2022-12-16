В ЕС планируют наладить совместную закупку оружия в рамках блока 16 декабря, 04:38 Флаги Европейского союза (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Европейский совет призывал к принятию решений, необходимых для налаживания совместной закупки вооружений в рамках Европейского Союза. В ЕС указывают, что работу по укреплению оборонной сферы блока необходимо ускорить.

Об этом говорится в документе, принятом по итогам саммита.



Отмечается, что «Европейский Союз берет на себя большую ответственность за свою безопасность, а в оборонной сфере придерживается стратегического курса действий и повышает свою способность действовать автономно».

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В то же время, лидеры ЕС указывают, что с учетом предварительных выводов работу по укреплению оборонной сферы блока необходимо ускорить.

В частности, они призывают Европарламент и Совет ЕС как можно быстрее принять закон об укреплении оборонной промышленности через общие закупки (EDIRPA), а Еврокомиссию и Европейское оборонное агентство — «активизировать текущие усилия по определению потребностей, а также содействовать и координировать совместные закупки, в частности, для пополнения запасов, особенно на фоне поддержки, предоставленной Украине».

Также Евросовет призвал исполнительный орган ЕС «скорее представить предложение по Европейской оборонной инвестиционной программе» для усиления потенциала европейского оборонного технологического и промышленного сектора и ускорения реализации проектов инфраструктуры военной мобильности.

Отдельно в выводах саммита ЕС упоминается необходимость инвестировать в стратегические инструменты, в частности, кибербезопасность, космическую связь и безопасность критически важной инфраструктуры, а также усилить политику ЕС в сфере киберзащиты и противодействие гибридным угрозам.

О необходимости усиления оборонного сектора в ЕС говорится практически с начала полномасштабного вторжения России в Украину.