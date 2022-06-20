ЕС продолжит работать над седьмым пакетом санкций против России — МИД Эстонии 20 июня, 13:48 Цей матеріал також доступний українською Андрес Сутт (Фото:Andres Sutt/Facebook)

Министр иностранных дел Эстонии Андрес Сутт заявил, что ЕС будет прорабатывать седьмой пакет санкций против страны-агрессора России, что также будет включать в себя вопросы ограничений на поставку энергоносителей.

Об этом сообщает Укринформ.

По его словам, ЕС должен увеличить цену войны для России и продолжить поддерживать Украину путем оказания оборонной и гуманитарной помощи.

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«Для этого должны продолжать работу над седьмым пакетом санкций, который также будет касаться энергетики. Я думаю, что это будет полезным для диверсификации путей поставки ископаемых ресурсов и в продвижении по нашей климатической повестке дня», — сказал глава ведомства.

После начала Россией полномасштабной войны против Украины 24 февраля Евросоюз, США и их союзники ввели несколько пакетов санкций против РФ, представителей российских властей и бизнеса.

3 июня ЕС объявил о введении шестого пакета санкций против РФ, включающего частичное эмбарго на импорт российской нефти с конца 2022 года. ЕС запретил импорт нефти, поставляемой танкерами, однако трубопроводных поставок санкции не коснулись. По подсчетам Bloomberg, частичное эмбарго на российскую нефть может стоить Кремлю около 10 млрд долларов экспортных доходов в год.

Также новый санкционный пакет предусматривает отключение от вещания трех российских каналов Россия РТР, Россия 24 и ТВ Центр — Международный, несколько экспортных ограничений и отсоединение от системы SWIFT трех банков, в том числе крупнейшего в стране Сбербанка.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля по июнь на РФ было наложено почти 8 тыс. ограничений. В целом же с 2014 года — 10,5 тыс.

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