ЕС будет более жестко бороться с уклонением РФ от санкций

24 февраля, 00:21
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Роберт Хабек (Фото:REUTERS/Matthias Rietschel)

Роберт Хабек (Фото:REUTERS/Matthias Rietschel)

Министр экономики Германии Роберт Хабек сообщил, что Евросоюз планирует ввести более жесткие меры по борьбе с компаниями, уклоняющимися от западных санкций против России.

Об этом сообщает CNN.

По его словам, возможно включение в список компаний, обходящих санкции через третьи страны, чтобы торговля с этими компаниями была прекращена, чтобы прервать их поток товаров в Россию.

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«Согласно данным внешней торговли, находящиеся под санкциями ЕС товары в значительной степени экспортировались компаниями из Германии и других государств ЕС в Россию через «некоторые третьи страны», — говорится в заявлении министерства экономики Германии.

Он подчеркнул, что уклонение от санкций «уже наказывается законом», и если будет доказано, что это было сознательное решение, оно также будет «наказываться или преследоваться».

Накануне более десятка стран ЕС выступили против предложенных штрафов за невыполнение обязательств по отчетности о месторасположении российских активов. Следовательно, Европейская комиссия отказалась от этого мероприятия.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Евросоюз Германия Санкции против России Санкции Запада Война в Украине Россия-Германия Война России против Украины

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