ЕС будет более жестко бороться с уклонением РФ от санкций 24 февраля, 00:21 Роберт Хабек (Фото:REUTERS/Matthias Rietschel)

Министр экономики Германии Роберт Хабек сообщил, что Евросоюз планирует ввести более жесткие меры по борьбе с компаниями, уклоняющимися от западных санкций против России.

Об этом сообщает CNN.



По его словам, возможно включение в список компаний, обходящих санкции через третьи страны, чтобы торговля с этими компаниями была прекращена, чтобы прервать их поток товаров в Россию.

Видео дня

«Согласно данным внешней торговли, находящиеся под санкциями ЕС товары в значительной степени экспортировались компаниями из Германии и других государств ЕС в Россию через «некоторые третьи страны», — говорится в заявлении министерства экономики Германии.

Он подчеркнул, что уклонение от санкций «уже наказывается законом», и если будет доказано, что это было сознательное решение, оно также будет «наказываться или преследоваться».

Накануне более десятка стран ЕС выступили против предложенных штрафов за невыполнение обязательств по отчетности о месторасположении российских активов. Следовательно, Европейская комиссия отказалась от этого мероприятия.