Отец Илона Маска хочет посетить временно оккупированные территории Украины

Эролл Маск во время визита в Москву, 9 июня (Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov)

Об этом сообщают российские пропагандисты, в частности ТАСС.

Также он заявил, что посоветовал бы своему сыну посетить Россию, как это сам сделал ранее.

«Не думаю, что он был в России, но я бы рекомендовал ему приехать в Россию. Я был в Москве. Удивительное место», — сказал он.

Кроме того, Эррол Маск выразил желание посетить территории Украины, которые оккупировала РФ. Он также считает, что ранее это были якобы искусственные границы.

8 июня Эррол Маск прибыл в Москву для участия в форуме, организованном одним из главных российских пропагандистов Александром Дугиным.

В апреле в интервью BBC Эррол Маск заявил, что их семья испытывает определенное восхищение российским диктатором Владимиром Путиным. По его мнению, «если рассматривать Путина просто как мужчину, а не в контексте международной политики, сложно не испытывать к нему уважение».

В ответ на замечание журналиста о том, что именно Путин развязал войну в Украине, Эррол ответил, что «только со временем можно будет понять, кто на самом деле ее начал».