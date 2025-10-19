В Аргентине во время дебатов в прямом эфире кандидат в депутаты внезапно умер от сердечного приступа

19 октября, 08:39
Эрнан Дамиани внезапно потерял сознание во время прямого эфира (Фото: X / Unión Cívica Radical)

В Аргентине во время прямого эфира политического шоу 64-летний кандидат в депутаты парламента от Гражданского радикального союза Эрнан Дамиани внезапно потерял сознание. Несмотря на попытки его реанимировать, политик умер, не доехав до больницы.

Об этом сообщает La Nación.

Выяснилось, что практически в самом начале трансляции у Дамиани случился сердечный приступ. Когда мужчина потерял сознание, его пытался реанимировать бывший министр здравоохранения провинции Мисьонес Вальтер Вильяльба. Однако в больницу Дамиани прибыл уже без признаков жизни.

Когда стало известно, что кандидат умер, участники программы призвали тех, кто стал свидетелем смерти Дамиани в прямом эфире, «не распространять эти кадры из уважения к семье и всем, кто там присутствовал».

Частичные выборы в парламент Аргентины назначены на 26 октября.



