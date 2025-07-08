Оружие, ПВО и восстановление: глава ОП согласовал позиции по поддержке Украины со странами Севера и Балтии

Во время разговора он проинформировал партнеров о результатах недавней телефонной беседы Президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

По словам Ермака, разговор между лидерами был откровенным и конструктивным, в его центре находились вопросы безопасности, мира и всесторонней поддержки Украины в условиях продолжающейся войны.

Особое внимание во время переговоров было уделено вопросам военной помощи, в частности поставке систем противовоздушной обороны, которые являются критически важными для защиты гражданского населения и объектов инфраструктуры.

Руководитель Офиса президента также сообщил о подготовке к Конференции по восстановлению Украины, которая состоится на следующей неделе в Риме. По его словам, мероприятие должно стать мощным сигналом международной солидарности и доверия к Украине. Участники встречи скоординировали позиции накануне ряда важных международных событий, в частности предстоящей встречи лидеров стран коалиции желающих.

Напомним, ранее стало известно о временном приостановлении Соединенными Штатами части поставок вооружения для нужд ВСУ. Этот вопрос был поднят во время переговоров на высшем уровне, а также в разговорах между украинскими и американскими чиновниками, включая председателя Комитета по иностранным делам Палаты представителей США Брайана Маста.



