Россия отвечает на мощную речь Зеленского на G20 новым ракетным ударом — Ермак 15 ноября, 15:32 31 октября Россия нанесла массированный ракетный удар по Киеву (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Россия отвечает на мощную речь Зеленского на G20 новым ракетным ударом, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак во вторник, 15 ноября.

«Россия отвечает на мощную речь Владимира Зеленского на G20 новым ракетным ударом. Кто-то серьезно думает, что Кремль всерьез хочет мира? Кремль хочет послушания», — написал он в Twitter.

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По его словам, в конце концов, террористы всегда проигрывают.

Во вторник, 15 ноября, в Украине объявлена масштабная тревога. Сообщается о взрывах Киева и работе ПВО в областях.

В Печерском районе столицы попадание, по предварительной информации, в два жилых дома. Несколько ракет сбили ПВО над Киевом.

