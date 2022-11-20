«Звучит, как мечта». Ермак считает, что закончить войну до весны вряд ли удастся 20 ноября, 08:09 Андрей Ермак выступил на Halifax International Security Forum (Фото:ОП)

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак считает, что война России против Украины вряд ли закончится весной следующего года.

Об этом Ермак сказал во время выступления на Международном форуме безопасности в Галифаксе.

Отвечая на вопросы во время форума, он прокомментировал слова заместителя министра обороны Украины Владимира Гаврилова, не исключающего, что ВСУ зайдут в Крым до конца декабря, а война закончится весной.

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«Звучит, что эта фраза заместителя министра обороны Украины, — это мечта. Конечно, миллионы украинцев мечтают, чтобы эта война завершилась как можно скорее. Впрочем, я буду реалистичнее», — отметил Ермак.

Глава ОП подчеркнул, что война продолжается, поэтому он не готов назвать точный день и время, когда Украина одержит победу над агрессором.

"Но это точно произойдет", - подчеркнул он.

Ермак напомнил о том, что Вооруженные силы Украины добились значительных успехов на поле боя: в частности, украинские защитники освободили от российских оккупантов Херсон и продвинулись на Харьковском направлении.

Ермак отметил, что сейчас большинство людей в мире убеждены в неотвратимой победе Украины, хотя в начале полномасштабного вторжения прогнозы были несколько иными.

«Каждый день, ежеминутно мы делаем все возможное, чтобы наша общая с партнерами победа наступила как можно скорее», — подчеркнул руководитель ОП.

Ранее заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов предположил, что ВСУ могут вернуться в оккупированный Крым до конца декабря этого года, а война, развязанная Россией, может завершиться весной следующего.



В интервью Sky News он прокомментировал, как освобождение Херсона повлияет на возвращение Крыма. Гаврилов заявил, что это вопрос времени.

По словам заместителя министра обороны, этому может способствовать и событие вроде «черного лебедя» — нечто непредсказуемое, например, крах режима диктатора Владимира Путина. Также он не исключает и «военный вариант с какой-то комбинацией сил, ресурсов и чего-либо другого».

«Мы можем зайти в Крым, например, до конца декабря. Может быть. Не исключено, что так будет», – добавил он.

Высказывая мнение о том, когда может закончиться полномасштабная война, замминистра обороны подчеркнул, что ему как военному важно быть готовым к длительной борьбе, если Россия сможет организовать подкрепление.

«Конечно, в таком случае война затянется. Но мое чувство такое, что к концу весны эта война закончится», — сказал он.