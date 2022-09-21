Ермак встретился с членами комитета по разведке Конгресса США 21 сентября, 02:28 Встреча Ермака с членами комитета по разведке Палаты представителей США (Фото:ОП)

Глава Офиса президента Андрей Ермак провел онлайн-встречу с членами комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США. Ермак проинформировал конгрессменов о ситуации на фронте.

Об этом идет речь на сайте ОП.



В мероприятии также приняли участие заместители руководителя Офиса президента Роман Машовец и Андрей Смирнов, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко.

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Ермак проинформировал конгрессменов о ситуации на фронте. Он подчеркнул, что за более чем полгода полномасштабной войны против Украины Россия не смогла достичь цели — покорения нашей страны и понесла большие потери. И это произошло благодаря мужеству украинской нации и помощи международных партнеров.

Глава ОП подчеркнул, что Украина не только сдерживает давление агрессора, но и начала проводить успешные контрнаступательные операции, что позволило освободить почти 8,5 тыс. кв. км украинской территории на востоке страны.

«И я хочу искренне поблагодарить американский народ, членов Конгресса, администрацию Белого дома и президента Байдена за то, что вы с первого дня войны помогаете Украине. Этот успех является нашей общей победой, победой свободы и демократии. А наша цель и всегда будет полное и скорейшее освобождение всей украинской территории от оккупантов и восстановление полного суверенитета Украины в международно признанных границах», — подчеркнул он.

В то же время Ермак отметил, что война продолжается, у российской армии все еще есть большие силы, поэтому Украина нуждается в дальнейшей поддержке и усилении. Он отметил, что перечень потребностей нашей страны и Вооруженных Сил хорошо известен военно-политическому руководству Соединенных Штатов, налажено плодотворное сотрудничество и координация по этим вопросам.

Глава комитета по разведке Палаты представителей США Адам Шифф выразил поддержку президенту Украины и всем украинцам, мужественно защищающим свое государство, поздравил с важными успехами на отдельных участках фронта. Он отметил важность полученной информации о ситуации на поле боя и потребностях ВСУ.

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