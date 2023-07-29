Ермак провел встречу с иностранными послами: о чем говорили 29 июля, 13:14 Ермак провел встречу с иностранными послами (Фото:Офис президента Украины)

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в пятницу, 28 июля, провел встречу с иностранными послами и представителями дипломатических миссий. Встреча прошла в Верховной Раде ко Дню Украинской Государственности и была посвящена реализации Формулы мира президента Владимира Зеленского, в частности пункта о восстановлении территориальной целостности Украины.



Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

На встрече присутствовали представители посольств стран G7 и дипломатических миссий Евросоюза, представитель Ватикана, координатор системы ООН в Украине, а также послы Чехии, Польши, ЮАР, Эстонии, Турции, Литвы, Египта, Бразилии, Южной Кореи, Индии, Румынии, Финляндии, Норвегии, Дании, Испании, Латвии, Нидерландов, Северной Македонии, Словакии, Швеции и ОАЭ.

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В онлайн-режиме присоединились представители дипучреждений Германии, Чили, Австралии, Кувейта, Аргентины, Островов Кука, Бахрейна и Саудовской Аравии.

Ермак отметил, что это уже четвертая встреча в таком формате. Глава ОП отметил, что внедрение Формулы мира Зеленского предусматривает ее согласование и реализацию с трех уровней: первый — послы стран, второй — советники по вопросам нацбезопасности, третий и самый высокий — лидеры государств.

«Мы считаем, что именно украинский мирный план должен быть взят за основу. Логика очень проста: война, к сожалению, происходит на нашей территории. Для нас, для украинцев, и, я уверен, для всех, кто сегодня здесь, всех наших коллег, партнеров и друзей самое главное — закончить эту войну. И закончить ее так, чтобы Украина могла вернуть все свои территории, восстановить свою территориальную целостность, свой суверенитет», — отметил он.

Ермак подчеркнул, что главное условие завершения войны — полное восстановление суверенитета Украины и возвращение к границам 1991 года.

На встрече также присутствовал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. Он подчеркнул, что «восстановление мирового порядка и всеобщего уважения к Уставу ООН возможно только путем восстановления территориальной целостности Украинского государства в пределах его международно признанных границ».

Председатель Верховной Рады отметил, что Украинская формула открывает универсальный путь к миру через восстановление и дальнейшее соблюдение основополагающих принципов международного сотрудничества.

«Формула президента Владимира Зеленского — это формула справедливости. Потому что именно справедливость является краеугольным камнем международного права. И это формула того, как жить рядом, как уважать друг друга, как взаимодействовать, а не убивать. Формула мира Зеленского — это и есть украинская государственность. Это и есть государственность каждой из ваших стран», — добавил Стефанчук.

В ноябре 2022 года на саммите G20 президент Владимир Зеленский представил «формулу мира» из 10 пунктов, которая включает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал для виновных в агрессии и гарантии безопасности для Украины.

