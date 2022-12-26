Украина будет настаивать на санкциях против Росатома — Ермак

26 декабря, 19:20
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Сотрудники Росатома незаконно находятся на Запорожской АЭС (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

Сотрудники Росатома незаконно находятся на Запорожской АЭС (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что международная экспертная группа Ермака-Макфола по вопросам санкций против РФ намерена системно работать для того, чтобы санкции против Росатома стали реальностью.

По его словам, еще в ноябре в рамках санкционной группы Макфола-Ермака был предоставлен подробный план санкций против этой российской компании.

«Россия же продолжает шантажировать мир ядерным оружием, а Росатом надеется наращивать экспортную выручку. Их портфель заграничных заказов составляет $200 млрд. Так быть не может. Будем системно работать над тем, чтобы санкции против Росатома стали реальностью», – написал Ермак в телеграм.

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Редактор: София Лазарова

Теги:   НАЭК Энергоатом Санкции против России Санкции Запада Росатом Западные санкции Запорожская АЭС Энергодар Офис президента Украины Андрей Ермак Война России против Украины

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