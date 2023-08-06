Ермак рассказал, о чем договорились на саммите в Саудовской Аравии 6 августа, 14:05 Андрей Ермак возглавил украинскую делегацию в Джидде (Фото:Офис президента Украины)

Все страны-участники встречи в Саудовской Аравии по формуле мира для Украины проявили преданность принципам ООН и уважения к суверенитету и территориальной целостности.

Подробностями о саммите поделился глава Офиса президента Андрей Ермак, который по поручению президента Владимира Зеленского возглавил украинскую делегацию в Джидде, сообщает пресс-служба ОП.

Видео дня

Ермак отметил, что эта встреча стала уже второй после запуска соответствующего формата в июне этого года в Копенгагене.

Нынешний саммит собрал почти втрое больше государств-участников. Советники по нацбезопасности и главы МИД более 40 стран говорили в Джидде о ключевых принципах восстановления устойчивого и справедливого мира для Украины.

Вживую и онлайн во встрече приняли участие в частности представители ООН, ЕС, США, Великобритании, а также Бразилии, Египта, Индии, Китая, ОАЭ, ЮАР, Турции и ряда других государств.

Ермак заявил, что участники имели «очень продуктивный» и «чрезвычайно честный» разговор о ключевых принципах мира.

«Были разные взгляды, но все присутствующие засвидетельствовали преданность своих стран принципам Устава ООН, международного права и уважения к суверенитету и нерушимости территориальной целостности государств. И именно на этих принципах построена Формула мира президента Зеленского, о которой мы подробно рассказали», — отметил Ермак.

В Офисе президента отмечают, что встреча в Джидде стала еще одним шагом к практической реализации мирных инициатив, предложенных Украиной.

Там рассказали, что каждое государство-участник имеет возможность проявить лидерство в глобальных усилиях ради мира, и «большинство из них уже определило свою роль в реализации отдельных пунктов формулы».

«Стороны согласились продолжить работу на различных представительских уровнях для установления справедливого и всеобъемлющего мира», — отметили в ОП.

Там также сообщили, что в рамках консультаций в Джидде украинская делегация во главе с Ермаком провела ряд двусторонних встреч, которые будут продолжаться и сегодня. Украинская сторона обсуждает с партнерами детали реализации мирных инициатив и сотрудничества в этом направлении.

Ранее итальянская газета Corriere della Sera сообщила, что участники саммита в Саудовской Аравии достигли согласия, что в центре любого мирного соглашения должно стоять уважение к территориальной целостности и суверенитету Украины, а также верховенства Устава ООН.

Саммит Формулы мира в Саудовской Аравии: что известно

5 августа в Джидде (Саудовская Аравия) стартовали двухдневные переговоры по украинской формуле мира, участие в которых принимают высокопоставленные чиновники и дипломаты из около 40 стран. В саммите принимают участие в том числе и представители Индии и Китая. А вот Россию туда не пригласили.

Это уже вторая встреча в таком формате — предыдущая проходила в июне этого года в датском Копенгагене.

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква сообщал, что задача переговоров в Джидде — распределить между странами-участниками пункты украинской формулы мира.

В ноябре 2022 года на саммите G20 президент Владимир Зеленский представил формулу мира из 10 пунктов, которая включает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал для виновных в агрессии и гарантии безопасности для Украины.



Киев предлагает иностранным партнерам взять на себя лидерство в одном из пунктов плана.