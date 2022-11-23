Ермак о новом массированном обстреле: Террористы сразу подтверждают, что они террористы, наивные неудачники
Оккупанты ударили по Киевской области (Фото:t.me/andrii_nebytov)
Глава Офиса президента Андрей Ермак, комментируя массированный ракетный удар по Украине в среду, 23 ноября, заявил, что террористы сразу подтверждают, что они террористы.
«Террористы сразу подтверждают, что они террористы запускают ракеты», — говорится в его сообщении в Twitter.
Ермак назвал российских оккупантов «наивными неудачниками».
В среду, 23 ноября, Россия осуществила новый массированный обстрел украинских городов и областей, включая Киев.
Работу ПВО было слышно во многих областях (Винницкой, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и т.п.). Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал о многочисленных пусках ракет с российских самолетов стратегической авиации Ту-95.
В Киеве подтвердили «прилет» в один из инфраструктурных объектов, в Киевской области – в жилой дом, в Винницкой и Львовской – в объекты критической инфраструктуры.