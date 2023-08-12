Ермак созвонился с советником Байдена по нацбезопасности: о чем говорили 12 августа, 14:00 Андрей Ермак поговорил с Джейком Салливаном (Фото:Офис президента Украины)

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в субботу, 12 августа, провел телефонный разговор с советником по нацбезопасности президента США Джейком Салливаном.

Как сообщает пресс-служба ОП, Ермак рассказал собеседнику об актуальной ситуации на фронте. Стороны обсудили первоочередные оборонные потребности Украины.

Ермак и Салливан также обсудили подготовку к саммиту G19, который состоится в сентябре в Индии, и усилия по введению жестких санкций против России.

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Ермак поблагодарил американскую сторону за участие во встрече по Формуле мира президента Владимира Зеленского 5−6 августа в Джидде (Саудовская Аравия), а также за помощь и поддержку Украины в борьбе за свободу, суверенитет и территориальную целостность.